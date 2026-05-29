Япония впервые направит военных в миссию НАТО по поддержке Украины Четыре сотрудника Сил самообороны будут работать в учебном центре НАТО в Германии

Япония впервые направит военный персонал в миссию НАТО по поддержке и обучению Украины, расположенную в Германии.

Как сообщает агентство Kyodo, в Министерстве обороны Японии заявили, что четыре сотрудника Сил самообороны страны впервые будут задействованы в Центре содействия безопасности и подготовки Украины НАТО в Германии.

Согласно заявлению, персонал будет находиться на службе около года и займется координацией деятельности, связанной с военной поддержкой и обучением Украины. При этом подчеркивается, что они не будут участвовать в каких-либо боевых операциях.

В министерстве отметили, что этот шаг направлен на укрепление оборонного потенциала Японии и расширение сотрудничества с НАТО.

Центр содействия безопасности и подготовки Украины НАТО был создан в июле 2024 года и насчитывает около 700 сотрудников.

Центр координирует поставки военного оборудования и проведение обучающих программ для Украины со стороны стран-членов НАТО и государств-партнеров.

Ранее также сообщалось, что Япония рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей предоставление Киеву американских боеприпасов, военного оборудования и финансовой помощи в рамках поддержки Украины в российско-украинском конфликте.