Избирательная комиссия сообщила, что окончательные результаты будут объявлены после завершения всех процедур

Явка на парламентских выборах в Алжире составила 20,79% Избирательная комиссия сообщила, что окончательные результаты будут объявлены после завершения всех процедур

Национальное независимое избирательное управление Алжира сообщило, что явка на всеобщих выборах по избранию депутатов Национального народного собрания внутри страны составила 20,79%.

Исполняющий обязанности главы Национального независимого избирательного управления Карим Халфан в эфире государственного телевидения заявил, что, согласно предварительным данным, в парламентских выборах внутри страны приняли участие 20,79% избирателей.

По его словам, это означает, что свои голоса отдали около 5 миллионов человек.

Говоря об участии в голосовании алжирской диаспоры за рубежом, Халфан отметил, что из-за разницы во времени в некоторых столицах, включая Вашингтон, процесс голосования еще продолжался. На данный момент явка среди избирателей за пределами страны составляет 10,67%.

Халфан подчеркнул, что после получения итоговых протоколов с последнего зарубежного избирательного участка и из последнего муниципалитета внутри страны все результаты, включая названия победивших партий и избирательных списков, будут опубликованы в установленные законом сроки.

На предыдущих выборах в Национальное народное собрание, состоявшихся в 2021 году, явка составила 30%.

В Алжире полномочия по объявлению предварительных результатов принадлежат Национальному независимому избирательному управлению, а окончательные итоги после рассмотрения возможных жалоб объявляет Конституционный суд.

Голосование продлили на один час

Голосование в 69 провинциях страны началось накануне в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и первоначально должно было завершиться в 19:00 (21:00 мск).

Однако в соответствии с полномочиями, предусмотренными избирательным законодательством, время голосования было продлено на один час — до 20:00 по местному времени.

Ранее в течение дня избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 15:00 по местному времени, когда прошло примерно две трети времени голосования, явка внутри страны составляла 11,24%.

После закрытия избирательных участков телеканал En-Nahar показал кадры подсчета голосов, начавшегося в различных провинциях.

Для алжирских граждан, проживающих за рубежом, голосование, стартовавшее 27 июня, завершилось накануне.

Вторые парламентские выборы после ухода Бутефлики

Более 24 миллионов избирателей были приглашены принять участие во вторых парламентских выборах, организованных после народного движения «Хирак», которое в 2019 году привело к отставке бывшего президента Абдельазиза Бутефлики.

В новом составе Национального народного собрания из 407 депутатских мандатов 12 зарезервированы для представителей алжирской диаспоры, проживающей за рубежом.