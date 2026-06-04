Эксперты считают, что в ходе вмешательства со стороны израильских военных и последующих действий были допущены различные нарушения международного права.

Юристы обратились в МУС по поводу израильских атак на «Глобальный флот Сумуд» Эксперты считают, что в ходе вмешательства со стороны израильских военных и последующих действий были допущены различные нарушения международного права.

Юристы обратились в Международный уголовный суд (МУС) с заявлением о бесчеловечном обращении и систематических нападениях со стороны Израиля в отношении активистов «Глобального флота Сумуд», задержанных в международных водах.



В документе, представленном прокуратуре МУС, расследующей военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Палестине, юристы потребовали расширить расследование, включив в него израильских чиновников, ответственных за нападения на «Флотилию Сумуд».



Профессор международного права Университета Феррары (Италия) Алессандра Аннони и сокоординатор по правовым вопросам «Глобального флота Сумуд» Бадер Альноаими, входящие в состав делегации, подавшей заявление в соответствии со статьей 15 Римского статута — учредительного договора МУС, — рассказали корреспонденту «Анадолу» о деталях заявления.



Аннони заявила, что в ходе вмешательства со стороны израильских военных и последующих действий были допущены различные нарушения международного права.



Отметив, что часть этих нарушений влечет за собой ответственность государства Израиль, а вмешательство в международных водах является нарушением международного морского права, профессор сказала: «Часть этих действий также влечет за собой личную уголовную ответственность тех, кто совершил эти преступления, отдал приказ о совершении этих действий и помог в их совершении».

- «Преступления против человечности, военные преступления и деяния, связанные с геноцидом»



Аннони отметила, что в рамках Римского статута можно выделить три основные категории международных преступлений: преступления против человечности, военные преступления и деяния, связанные с геноцидом, и добавил:



«Преступления против человечности — это отвратительные нарушения прав человека, совершаемые на широком или систематическом масштабе. Например, можно вспомнить о заключении активистов на судах флотилии или о серьезном ограничении их физической свободы, о пытках или ином бесчеловечном обращении, о преследованиях на национальной, политической или гендерной почве, о различных формах сексуального насилия, о бесчеловечных действиях, приводящих к сильным страданиям и серьезным телесным повреждениям».



Отметив, что эти преступления не являются единичными, а совершаются широко и систематически и подпадают под категорию преступлений против человечности, она подчеркнула, что действия в отношении активистов необходимо оценивать в контексте продолжающегося конфликта и оккупации в Газе и на остальной территории Палестины.



Аннони указала на такие военные преступления, как нападения на гражданских лиц, незаконные задержания и насильственные перемещения.



Объяснив, что флотилия имела целью доставить гуманитарную помощь в Газу и что в этой помощи по-прежнему существует острая необходимость, Аннони добавила: «Мы считаем, что препятствование деятельности флотилии связано с актами геноцида, совершаемыми Израилем в секторе Газа».

- МУС обладает юрисдикцией в отношении этих преступлений



Аннони, заявив, что в случае необходимости они готовы предоставить суду дополнительную информацию, отметила: «Следует отметить, что некоторые суда, входящие в флот и на которых путешествовали активисты, ходят под флагами государств, являющихся участниками Статута МУС. Поскольку преступления, совершенные на судах под флагами стран-членов МУС, считаются совершенными на территории этих стран, это подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда».



По ее словам, государства также обязаны расследовать международные преступления и что МУС не является единственным органом, который должен расследовать эти преступления.



- На судне пыток применялись изнасилования, избиения и электрошок



Сокоординатор по правовым вопросам Global Sumud Fleet Альноаими в свою очередь отметил, что совершенные нарушения носят систематический характер: «50 судов подверглись нападению в международных водах, были задержаны и конфискованы израильскими силами. Люди были сняты с этих судов и затем переведены на судно под израильским флагом, которое называют «кораблём пыток».

Он заявил, что большинство серьезных нарушений происходило на судах, где имели место пытки, бесчеловечное обращение, акты физического и сексуального насилия в отношении участников, а также лишение лекарств и медицинской помощи, достигавшие масштабов пыток.



Рассказывая о том, что активистов с задержанных судов насильно увозили для прохождения так называемых процедур, Альноайми сказал: «В ходе этого процесса люди подвергались различным формам насилия, включая изнасилования, пытки, избиения, электрошок и применение других видов оружия против безоружных гражданских лиц».



- Гражданское общество играет важную роль, предоставляя прямые доказательства

Подчеркнув, что нападения на корабли являются неотъемлемой частью геноцидальных действий Израиля в Газе, юрист высказал следующие соображения:



«Иначе как можно интерпретировать препятствование гуманитарной миссии, стремящейся доставить гуманитарную помощь, кроме как желание продолжать использовать голод в качестве оружия войны, продолжать геноцидные действия в Палестине и не допускать доставки гуманитарной помощи? Это также противоречит временным мерам МС (Международного Суда), требующим от Израиля обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу».



Альнуаими отметил важность предоставления прямых доказательств и информации в прокуратуру со стороны гражданского общества и жертв международных преступлений: «Это обращение является частью усилий палестинских правозащитных и правовых организаций по привлечению к ответственности на международном уровне за преступления, совершенные сионистским режимом в прошлом».