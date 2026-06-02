ЮНИСЕФ: растущие транспортные и логистические издержки угрожают жизни детей в кризисных регионах Для ребенка в зоне кризиса задержка помощи — вопрос жизни и смерти, заявили в Детском фонде ООН

Сбои в глобальных цепочках поставок гуманитарной помощи, постоянные заторы на международных транспортных маршрутах и растущие логистические издержки всех уровней ставят под угрозу жизнь детей в кризисных регионах.

Об этом глава глобального отдела транспорта и логистики Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Жан-Седрик Меус заявил на еженедельном брифинге в Женевском отделении ООН.

По его словам, с момента последней эскалации напряженности на Ближнем Востоке прошло почти 100 дней и ее последствия распространяются далеко за пределы региона. «Сбои в глобальных цепочках поставок гуманитарной помощи, постоянные заторы на международных транспортных маршрутах и растущие логистические издержки всех уровней влияют на детей по всему миру. Повышение транспортных расходов означает сокращение средств, выделяемых на жизненно важные материалы для детей. Это давление сводит допустимую погрешность для таких организаций, как ЮНИСЕФ, к опасному минимуму»,- сказал представитель фонда.

Меус отметил, что ситуация, начавшаяся как сбой на транспортных маршрутах, может перерасти в гуманитарный кризис. По его словам, постоянные задержки и рост операционных расходов на фоне глобального кризиса финансирования уже вынуждают ЮНИСЕФ делать невозможный выбор.

Он подчеркнул, что транспортные и логистические издержки имеют огромное значение, и добавил, что перенаправление морских перевозок в обход мыса Доброй Надежды увеличивает сроки доставки на 2–4 недели. «В то время как пропускная способность воздушных грузоперевозок на ближневосточных маршрутах сокращается, заторы в портах распространяются на Африку и другие регионы», — заявил Меус, подчеркнув, что каждый дополнительный доллар, потраченный ЮНИСЕФ на транспортировку, означает нехватку доллара, направляемого на закупку материалов для детей.

Меус сообщил, что ЮНИСЕФ практически исчерпал ежегодные транспортные взносы от своих логистических партнеров, назвав это беспрецедентной ситуацией для организации.

По оценкам ЮНИСЕФ, сбои в логистике и цепочках поставок могут привести к общей задержке доставки критически важных материалов на срок от 4 до 6 месяцев.

Для ребенка в зоне кризиса задержка с вакцинами или программами питания может означать разницу между жизнью и смертью. «Несмотря на все трудности, ЮНИСЕФ продолжает обеспечивать поток критически важных материалов. Мы активируем альтернативные воздушные, наземные и морские маршруты, переносим поставки на более ранние сроки и диверсифицируем нашу базу поставщиков», - отметил он.

Когда цепочки поставок дают сбой, первыми за это расплачиваются дети, подчеркнул Меус. Несмотря на все трудности, ЮНИСЕФ и его партнеры продолжают свою работу, добавил он.

