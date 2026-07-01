«Анализ ЮНИСЕФ, основанный на новых данных, полученных в 10 странах, показывает, что не менее 20 млн детей уже используют искусственный интеллект», - сообщили в организации

ЮНИСЕФ: дети осваивают технологии ИИ в три раза быстрее взрослых «Анализ ЮНИСЕФ, основанный на новых данных, полученных в 10 странах, показывает, что не менее 20 млн детей уже используют искусственный интеллект», - сообщили в организации

Дети осваивают технологии искусственного интеллекта (ИИ) в три раза быстрее, нежели взрослые. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЮНИСЕФ в преддверии первого Глобального диалога по вопросам управления искусственным интеллектом, который пройдет в Женеве 6–7 июля.

«Анализ ЮНИСЕФ, основанный на новых данных, полученных в 10 странах, показывает, что не менее 20 млн детей уже используют искусственный интеллект. Во многих случаях дети осваивают технологии ИИ в три раза быстрее взрослых», - говорится в документе.

В ЮНИСЕФ отмечают, что искусственный интеллект становится все более неотъемлемой частью повседневной жизни и уже сегодня оказывает значительное влияние на детей во всем мире.



По данным ЮНИСЕФ, из 20 млн детей, использующих искусственный интеллект, около 2 млн, то есть каждый десятый, обращаются к ИИ за советом по вопросам, вызывающим у них тревогу или беспокойство.

Кроме того, организация оценивает, что около 13 млн детей используют искусственный интеллект для учебы и выполнения домашних заданий.

Стремительное распространение технологий ИИ среди детей опережает разработку нормативных механизмов, включая меры по обеспечению их безопасности и защиты, - отметили в ЮНИСЕФ.