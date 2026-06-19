ЮНИСЕФ: в Газе с момента объявления режима прекращения огня убиты 265 детей

Muhammet İkbal Arslan, Ulviyya Amoyeva
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
В секторе Газа с момента объявления режима прекращения огня в октябре 2025 года были убиты 265 палестинских детей. Об этом на еженедельном брифинге сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.
Он отметил, что так называемый режим прекращения огня в Газе обернулся жестокой и смертоносной иллюзией для палестинских детей.
«По всему сектору Газа с момента объявления режима прекращения огня в октябре 2025 года были убиты 265 палестинских детей. Это абсурдная и разрушительная цифра. В период, который якобы должен характеризоваться сдержанностью и защитой, на протяжении более восьми месяцев в среднем убивали по одному ребенку в день», — заявил представитель фонда.
— На этой неделе израильские силы застрелили двухлетнего ребенка
Элдер подчеркнул, что дети гибнут в своих домах, в школах, во время игры в футбол или рыбалки.
Пока весь мир говорит о режиме прекращения огня, семьи в Газе продолжают хоронить своих сыновей и дочерей, сказал он.
«Если каждый день убивают по одному ребенку, то дискуссия должна вестись уже не о качестве режима прекращения огня, а о том, насколько вообще правомерно называть происходящее прекращением огня», — заявил представитель ЮНИСЕФ, указав на то, что на этой неделе израильские силы застрелили двухлетнего ребенка.
Элдер также подчеркнул, что за этот период в Газе получили ранения 400 детей, сотни нуждаются в срочной медицинской эвакуации.