ЮНЕСКО выразила глубокую обеспокоенность ситуацией вокруг замка Шакиф в Ливане Организация напомнила об обязанности государств защищать объекты культурного наследия во время конфликтов

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) заявила о глубокой обеспокоенности ситуацией вокруг исторического замка Шакиф, который находится на территории, занятой израильскими войсками на юге Ливана.

В письменном комментарии, направленном "Анадолу", ЮНЕСКО напомнила, что решительно осуждает незаконные атаки на объекты культурного наследия и выражает тревогу в связи с положением исторического замка Шакиф.

В организации подчеркнули, что государства обязаны воздерживаться от любого использования культурных объектов, которое может привести к их разрушению или повреждению.

ЮНЕСКО также сообщила, что продолжает сотрудничать с ливанскими властями для оценки ущерба историческим и культурным памятникам и реализации мер по их защите в рамках своего мандата.

В другом заявлении организации от 29 мая напоминалось, что крепости Шама и Шакиф включены в список объектов, находящихся под усиленной защитой в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Израиль вновь занял замок Шакиф спустя 26 лет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что отдал распоряжение расширить наземные операции и зону контроля израильских войск в Ливане, несмотря на действующее прекращение огня.

Израильская армия продвинулась за реку Литани и заняла стратегически важную возвышенность, на которой расположен исторический замок Шакиф.

Замок Шакиф считается одним из важнейших исторических и стратегических объектов региона. Он расположен на крутом холме на высоте около 700 метров над уровнем моря и господствует над долиной реки Литани, обеспечивая обзор значительной части южного Ливана.

Благодаря своему расположению крепость позволяет контролировать дороги, ведущие в районы Набатия, Марджаюн и Хасбая, что на протяжении веков придавало ей большое военное значение.

В 1960–1970-х годах район вокруг крепости использовался палестинскими группировками. После израильского вторжения 1982 года объект около 18 лет находился под контролем Израиля. Израильские войска покинули крепость вместе с выводом войск из южного Ливана в 2000 году.

Стратегическое положение замка, позволяющее контролировать территорию к северу от реки Литани, делает его важным фактором в военном балансе региона.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских атак со 2 марта в стране погибли 3 433 человека.