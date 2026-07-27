Объекты во Франции, связанные с событиями Второй мировой войны и оборонительной архитектурой XIII века, получили статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесла пляжи Нормандской высадки во Франции и Королевские крепости Лангедока в список Всемирного наследия Объекты во Франции, связанные с событиями Второй мировой войны и оборонительной архитектурой XIII века, получили статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список Всемирного наследия пляжи Нормандской высадки во Франции, где в годы Второй мировой войны высадились войска союзников, а также королевские крепости Лангедока, построенные в оборонительных целях.

Согласно заявлению ЮНЕСКО, на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей 19–29 июля в южнокорейском городе Пусан, в список были включены два французских объекта.

Первым объектом стали пляжи Нормандской высадки в департаментах Манш и Кальвадос. Речь идет о прибрежной зоне протяженностью около 80 километров, где 6 июня 1944 года союзные войска начали крупнейшую десантную операцию в истории Второй мировой войны.

Вторым объектом стали королевские крепости Лангедока, расположенные в департаментах Од и Арьеж. Эти сооружения, известные также как «замки катаров», были построены в XIII веке и использовались в качестве оборонительных укреплений.