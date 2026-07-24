Южнокорейский бизнесмен выплатит бывшей жене около 644 млн долларов

Dildar Baykan Atalay, Marina Mussa
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Суд в Южной Корее постановил, что бизнесмен Чхве Тхэ Вон должен выплатить своей бывшей супруге Но Со Ён около 644 млн долларов в рамках бракоразводного процесса.
Как сообщает агентство Yonhap, суд вынес решение по делу, которое в Южной Корее называют «разводом века». Сторонами процесса стали председатель SK Group - второго по величине конгломерата страны Чхве Тхэ Вон и Но Со Ён, единственная дочь бывшего президента Южной Кореи Но Тхэ У.
Суд обязал Чхве выплатить бывшей супруге, с которой он вступил в брак в 1988 году и имеет троих детей, около 644 миллионов долларов в рамках раздела имущества.
Бракоразводный процесс начался после того, как в 2015 году стало известно, что у Чхве есть ребенок от внебрачной связи.
Но Со Ён требовала половину принадлежащих Чхве акций SK Group, которую он возглавляет более 25 лет.
Чхве обжаловал решение суда, вынесенное в мае 2024 года и предусматривавшее выплату около 1 млрд долларов. Верховный суд удовлетворил его жалобу и отменил это решение.