Южнокорейский бизнесмен выплатит бывшей жене около 644 млн долларов

Суд в Южной Корее постановил, что бизнесмен Чхве Тхэ Вон должен выплатить своей бывшей супруге Но Со Ён около 644 млн долларов в рамках бракоразводного процесса.

Как сообщает агентство Yonhap, суд вынес решение по делу, которое в Южной Корее называют «разводом века». Сторонами процесса стали председатель SK Group - второго по величине конгломерата страны Чхве Тхэ Вон и Но Со Ён, единственная дочь бывшего президента Южной Кореи Но Тхэ У.

Суд обязал Чхве выплатить бывшей супруге, с которой он вступил в брак в 1988 году и имеет троих детей, около 644 миллионов долларов в рамках раздела имущества.

Бракоразводный процесс начался после того, как в 2015 году стало известно, что у Чхве есть ребенок от внебрачной связи.

Но Со Ён требовала половину принадлежащих Чхве акций SK Group, которую он возглавляет более 25 лет.

Чхве обжаловал решение суда, вынесенное в мае 2024 года и предусматривавшее выплату около 1 млрд долларов. Верховный суд удовлетворил его жалобу и отменил это решение.