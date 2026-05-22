Южнокорейские активисты Global Sumud вернулись на родину Самолет с членами миссии на борту приземлился в международном аэропорту Инчхон в Сеуле

Южнокорейские активисты Ким А-хён и Ким Дон-хён из флотилии Global Sumud, незаконно перехваченной Израилем в международных водах, вернулись на родину. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Общаясь с журналистами в аэропорту Ким А-хён подчеркнула, что «люди в Газе умирают не только от бомб, но и от голода».

По словам активистки, оно вновь готова отправиться в Газу, несмотря на все опасности.

Ким А-хён рассказала, что израильские военные во время задержания нанесли ей удар в область лица.

Ким Дон Хён отметил, что задержанные активисты подверглись «пыткам и невыносимому насилию».

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что довело до сведения Израиля обеспокоенность в связи с состоянием активистов.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подверг критике действия Израиля, задержавшего южнокорейских активистов в международных водах. Глава государства назвал захват судов незаконным и поручил оценить возможность задержания премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его приезда в Южную Корею, ссылаясь на ордер Международного уголовногородского суда (МУС).

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов. В составе флотилии было 78 турецких участников.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.