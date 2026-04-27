Южноафриканцы отмечают 32-ю годовщину перехода от режима апартеида к демократии Режим апартеида, правивший страной в 1948–1994 годах, подвергал небелых южноафриканцев систематической дискриминации в политической, экономической и социальной сферах

Жители ЮАР отмечают 32-ю годовщину выборов 27 апреля 1994 года, которые считаются символом перехода к демократии после падения расистского режима апартеида.



Эта дата, отмечаемая в стране как официальный праздник «День свободы», выделяется как поворотный момент, когда всем гражданам, включая чернокожих, было предоставлено равное право голоса, а дискриминационная система официально прекратила свое существование.



27 апреля рассматривается не только как политический перелом, но и как символ долгой и тяжелой борьбы страны за свободу.



Профессор кафедры истории Университета Витватерсранда Нур Нифтагодиен и активист, выступающий против апартеида, Харун Азиз поделились с корреспондентом «Анадолу» своими оценками падения режима апартеида, процесса перехода к демократии и сохраняющегося в наши дни социально-экономического неравенства.



Режим, подвергавший небелых систематической дискриминации



Нифтагодиен отметил, что режим апартеида, правивший страной в 1948–1994 годах, подвергал небелых южноафриканцев, в первую очередь чернокожих, систематической дискриминации в политической, экономической и социальной сферах.

Он добавил, что режим контролировал не только права, но и самые простые сферы повседневной жизни: «Решалось, где люди будут жить, как передвигаться и даже как пользоваться общественными местами».



Нифтагодиен напомнил, что с 1960-х годов политика репрессий еще более ужесточилась, а восстание угнетенного народа против режима, начавшееся в 1970-х годах, стало одним из важнейших переломных моментов в истории страны. В 80-х годах прошлого века оппозиция стала более организованной, завоевала широкую общественную поддержку. Массовое движение сыграло решающую роль в распаде режима.



Отметив, что усиление международного давления также ускорило этот процесс, Нифтагодиен указал на то, что с 1990-х годов правительство белого меньшинства было вынуждено сесть за стол переговоров с основными участниками, в первую очередь с Африканским национальным конгрессом (АНК).



По его словам, этот переходный период одновременно представлял собой один из самых напряженных периодов в истории страны с точки зрения чернокожего населения: «Переход к демократии путем переговоров был очень болезненным процессом, но в конечном итоге привел к запрету дискриминации и созданию одной из самых прогрессивных конституций в мире».

Подчеркивая историческую значимость выборов 1994 года, когда чернокожие впервые получили право голосовать и быть избранными, ученый заявил: «То есть спустя 350 лет получение чернокожими самых основных гражданских прав стало поистине знаменательным моментом».



Он подчеркнул, что основанная на равенстве и правах структура новой конституции является важным достижением, однако отметил, что экономическая власть по-прежнему в значительной степени остается в руках старой элиты, что усугубляет существующее неравенство.



В Южной Африке к демократии не перешли за одну ночь



Харун Азиз в свою очередь указал на важность первого чернокожего президента страны и символа движения сопротивления апартеиду Нельсона Манделы в процессе перехода к демократии: «Будучи фигурой, которая не отступила от борьбы, несмотря на многолетнее заключение, он определил направление процесса освобождения».



Он подчеркнул, что апартеида был первым в истории режимом, узаконившим расизм. Мандела, избранный в 1950-х годах лидером молодежного крыла Африканского национального конгресса (АНК) — головной организации сопротивления, — стал одной из символических фигур, сумевших впоследствии организовать широкомасштабное сопротивление по всей стране.

Азиз рассказал, что Мандела, который находился в заключении в 1962–1990 годах, превратил тюрьмы, в которых он содержался в этот период, в частности на острове Роббен, в учебные центры, где готовились активисты движения сопротивления.



Активист рассказал, что Мандела успешно руководил болезненным переходным периодом, простиравшимся от 1990 года, когда он был освобожден в результате давления со стороны национального движения сопротивления и международной общественности, до всеобщих выборов 1994 года: «В Южной Африке к демократии не перешли за одну ночь. Подход Манделы, ориентированный на поиск решений, сыграл ключевую роль в этом процессе».



После перехода к демократии



Обратив внимание на то, что социальные расколы продолжают существовать в различных формах, Азиз добавил: «Этнические, религиозные и культурные различия могут превратиться в факторы, усугубляющие раскол, если их не удается урегулировать с помощью общего политического сознания».

Азиз подчеркнул, что конкуренция за ресурсы и политическую власть время от времени обостряет эти противоречия, это подпитывает расизм и политику, основанную на идентичности.



Утверждая, что за 30 лет правления АНК не удалось достичь целей социальной справедливости, обещанных в постдемократический период, Азиз заявил: «Разница между принципами и практикой вызвала серьезное недовольство, особенно в социально-экономической сфере».



Он также отметил важность продолжения судебных процессов, связанных с периодом апартеида, отметив, что расплата за нарушения, совершенные в прошлом, является одним из основных элементов правосудия переходного периода.