Эти беспилотники признаны критически важным элементом для сдерживания угроз

Южная Корея ускорит развертывание дальнобойного дрона-камикадзе «K-Lucas» Эти беспилотники признаны критически важным элементом для сдерживания угроз

Южная Корея ускорит развертывание беспилотного летательного аппарата-камикадзе дальнего радиуса действия под названием «K-Lucas» в целях усиления своих систем беспилотного оружия.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк, комментируя планы по внедрению беспилотника-камикадзе.

«Мы ускорим развертывание K-Lucas — высокоточного боеприпаса-камикадзе дальнего радиуса действия, который может использоваться в современной войне на стратегическом уровне»,- цитирует главу оборонного ведомства Yonhap.

Министр обратил внимание на то, что массовое применение малозатратных беспилотников коренным образом меняет характер ведения боевых действий.

Он также подчеркнул, что Северная Корея продолжает наращивать свои возможности в сфере БПЛА, что повышает угрозы для армии, критически важной инфраструктуры и гражданских объектов.

Министр также подтвердил план по созданию армейского подразделения численностью 500 тыс. «беспилотных бойцов», в рамках которого все военнослужащие должны будут овладеть навыками управления БПЛА.

