Сеул не откажется от стремления к диалогу и сотрудничеству - президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Южная Корея пообещала содействовать возобновлению переговоров между КНДР и США Сеул не откажется от стремления к диалогу и сотрудничеству - президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Южная Корея приложит все усилия для создания благоприятных дипломатических условий как для возобновления межкорейского диалога, так и для переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

В интервью бразильской газете O Globo, которое Ли дал в рамках визита в Бразилию, он оценил перспективы мирного процесса на Корейском полуострове.

По словам южнокорейского лидера, его правительство «твердо намерено» построить новый Корейский полуостров, где Южная и Северная Корея смогут оставить конфронтацию в прошлом, мирно сосуществовать и стремиться к совместному развитию.

Ли также отметил, что Сеул продолжает работу по возобновлению диалога между Северной Кореей и США.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие заметного прогресса в этом направлении, Южная Корея не откажется от стремления к диалогу и сотрудничеству.

«Мы продолжим совместно с международным сообществом, особенно в тесной координации с США, последовательно выступать в поддержку диалога. Мы сделаем все возможное для создания дипломатических условий, способствующих возобновлению межкорейского диалога и переговоров между КНДР и США», - заявил Ли.