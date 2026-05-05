Южная Корея расследует причины взрыва на контейнеровозе под панамским флагом

Южная Корея: пожар на судне в Ормузском проливе после взрыва потушен Южная Корея расследует причины взрыва на контейнеровозе под панамским флагом

Южная Корея заявила, что пожар на судне под флагом Панамы, эксплуатируемом южнокорейской компанией, в районе Ормузского пролива был полностью потушен, пострадавших в результате инцидента нет.

По данным агентства Yonhap, компания HMM Co сообщила, что возгорание началось после взрыва на борту судна, произошедшего накануне.

В заявлении отмечается, что экипаж в течение примерно четырех часов самостоятельно боролся с огнем, после чего пожар был полностью ликвидирован. Это подтверждено записями с камер наблюдения.

Сообщается, что пострадавших нет. Компания планирует отбуксировать грузовое судно в Дубай, однако операция может занять несколько дней.

Представитель HMM Co заявил, что пока не установлено, было ли происшествие результатом внешнего воздействия или технической неисправности.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Чжон сообщила о проведении экстренного совещания с участием высокопоставленных чиновников, однако детали обсуждения пока не раскрываются.

Судно под панамским флагом, управляемое южнокорейской HMM Co, находилось на якоре в водах Ормузского пролива, когда около 20:40 по местному времени произошел взрыв, после чего начался пожар.

На борту находились 24 члена экипажа, включая 6 граждан Южной Кореи и 18 иностранных моряков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в соцсетях, что Иран атаковал южнокорейское судно, проходившее через Ормузский пролив, и что в ответ США потопили 7 иранских катеров.