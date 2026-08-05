Южная Корея планирует возобновить строительство железной дороги до Вонсана в 2027 году

Dildar Baykan Atalay, Elmira Ekberova
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
Южная Корея планирует в следующем году возобновить строительство железнодорожной линии, которая соединит Сеул с городом Вонсан на востоке Северной Кореи.
Как сообщает Yonhap, проект был включен в доклад Министерства по делам национального объединения Южной Кореи, представленный президенту Ли Чжэ Мёну.
В ходе брифинга министерство сообщило, что планирует возобновить строительство железной дороги, которое было приостановлено из-за отсутствия прогресса в отношениях с КНДР.
Также отмечается, что завершение проекта запланировано к 2029 году.
Данный проект был запущен в 2015 году, однако был остановлен после ухудшения отношений между двумя странами и замораживания межкорейского диалога в 2016 году.