Проект железнодорожного сообщения между Сеулом и восточным побережьем КНДР планируется завершить к 2029 году

Южная Корея планирует возобновить строительство железной дороги до Вонсана в 2027 году Проект железнодорожного сообщения между Сеулом и восточным побережьем КНДР планируется завершить к 2029 году

Южная Корея планирует в следующем году возобновить строительство железнодорожной линии, которая соединит Сеул с городом Вонсан на востоке Северной Кореи.

Как сообщает Yonhap, проект был включен в доклад Министерства по делам национального объединения Южной Кореи, представленный президенту Ли Чжэ Мёну.

В ходе брифинга министерство сообщило, что планирует возобновить строительство железной дороги, которое было приостановлено из-за отсутствия прогресса в отношениях с КНДР.

Также отмечается, что завершение проекта запланировано к 2029 году.

Данный проект был запущен в 2015 году, однако был остановлен после ухудшения отношений между двумя странами и замораживания межкорейского диалога в 2016 году.