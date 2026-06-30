Стороны провели углубленный обмен мнениями по важным региональным событиям, включая конфликт в Украине и развитие ситуации на Корейском полуострове

Южная Корея и Украина договорились совместно решать проблему «северокорейских военнопленных» Стороны провели углубленный обмен мнениями по важным региональным событиям, включая конфликт в Украине и развитие ситуации на Корейском полуострове

Южная Корея и Украина договорились о совместной работе над решением проблемы северокорейских военнопленных, захваченных в Украине, в соответствии с нормами международного права и гуманитарными принципами.

Как сообщает агентство «Йонхап», министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён провел встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, находящимся с официальным визитом в Токио.

В заявлении Министерства иностранных дел Южной Кореи по итогам встречи сообщается, что стороны договорились о совместной работе над решением проблемы северокорейских военнопленных в Украине в соответствии с нормами международного права и гуманитарными принципами, с уважением к свободе воли заинтересованных лиц.

«Стороны провели углубленный обмен мнениями по важным региональным событиям, включая войну в Украине и развитие ситуации на Корейском полуострове», - говорится в документе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Южной Кореи Пак Иль подчеркнул, что стороны провели «конструктивные переговоры» по вопросу военнопленных и что правительство Сеула будет продолжать дипломатические усилия по решению этой проблемы.

Согласно сообщению, глава МИД Украины, посетившая Демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Южную и Северную Корею, подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Южной Кореей и Украиной «в противовес угрозам со стороны России и Северной Кореи» .

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, подписанное в июне 2024 года и вступившее в силу в декабре 2024 года, предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) оценивает, что около 2 тысяч северокорейских солдат, отправленных на российско-украинскую войну, погибли в боях, однако власти Пхеньяна не сделали официального заявления о численности войск и потерях.