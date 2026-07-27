Сеул отреагировал на заявление Зеленского о возможной отправке Пхеньяном дополнительных 30 тысяч военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях

Южная Корея заявила, что внимательно следит за "военным сотрудничеством КНДР и России" Сеул отреагировал на заявление Зеленского о возможной отправке Пхеньяном дополнительных 30 тысяч военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях

Южная Корея заявила, что внимательно отслеживает развитие военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовится принять еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи для участия в войне.

Как сообщает агентство Yonhap, в заявлении Министерства иностранных дел Южной Кореи говорится: «Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией».

В ведомстве вновь призвали к «немедленному прекращению военно-технического сотрудничества между Северной Кореей и Россией», которое, по утверждению Сеула, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Правительственные источники сообщили, что на данный момент не выявлено никаких признаков, подтверждающих дополнительную отправку военнослужащих из Северной Кореи.

25 июля Зеленский заявил, что Северная Корея намерена направить России еще 30 тысяч военных, а также готовится передать пусковые установки для баллистических ракет.

Власти Южной Кореи считают, что Пхеньян уже направил в Россию около 20 тысяч военнослужащих и военных инженеров для поддержки Москвы. По оценкам Сеула, около 14 тысяч из них, предположительно, были задействованы на линии фронта.

Между тем визит министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в Москву 19–20 июля, в ходе которого она встретилась с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым, усилил оценки о возможном дальнейшем укреплении военного сотрудничества между двумя странами.