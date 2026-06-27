Южная Корея заявила о заходе военных самолетов РФ и КНР в зону идентификации ПВО

Ayşe İrem Çakır, Olga Keskin
27 Июня 2026•Обновить: 27 Июня 2026
Военные самолеты Китая и России зашли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (KADIZ), в связи с чем в качестве меры предосторожности в небо были подняты южнокорейские истребители. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Согласно сообщению, около десяти китайских и российских военных самолетов на непродолжительное время вошли в зону KADIZ над восточными и южными морскими районами страны.
При этом отмечается, что самолеты покинули район, не нарушив воздушного пространства Южной Кореи.
- Зона идентификации ПВО Южной Кореи
Зона идентификации противовоздушной обороны (ADIZ) не имеет определения в международном праве и не регулируется какими-либо международными организациями. Такие зоны государства устанавливают в одностороннем порядке.
ADIZ не распространяется на гражданские воздушные суда, не намеревающиеся нарушать национальное воздушное пространство. Однако военные самолеты, входящие в такую зону, рассматриваются как потенциальная угроза и могут получать предупреждения.