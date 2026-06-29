Эстония, Финляндия и Италия призвали укреплять сотрудничество в сфере обороны

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29 Июня 2026•Обновить: 29 Июня 2026
Председатель парламента Эстонии (Рийгикогу) Лаури Хуссар, председатель парламента Финляндии (Эдускунта) Юсси Халла-ахо и председатель Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтана выступили на Парламентском саммите НАТО, проходящем в Стамбуле под председательством Турции.
Лаури Хуссар заявил, что решение стран НАТО довести к 2035 году оборонные расходы до 5% ВВП является историческим. По его словам, Эстония уже углубляет сотрудничество в области регионального оборонного планирования и в таких военных сферах, как противовоздушная оборона.
Он отметил, что принцип «Хочешь мира — готовься к войне» сохраняет свою актуальность.
«Речь идет не об эскалации напряженности, а о понимании того, что сильная оборона снижает вероятность войны», — сказал Хуссар.
По его словам, нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России свидетельствуют о необходимости сделать укрепление оборонного потенциала союзников одним из главных приоритетов.
Хуссар также подчеркнул, что необходимо усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины.
«Интеграция Украины в НАТО станет стратегической инвестицией в нашу собственную безопасность», — заявил он.
«Мы никогда не должны забывать, что мир не бывает бесплатным, а слабость всегда имеет свою цену. Единство — это центр тяжести НАТО», — добавил Хуссар.
Председатель парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в своем выступлении заявил, что сила НАТО определяется силой его государств-членов.
«Поэтому мы хотим активно вносить вклад в коллективное сдерживание», — сказал он.
Он отметил, что на угрозы со стороны России необходимо отвечать совместно и что каждый союзник должен выполнять свою часть обязательств.
Халла-ахо подчеркнул, что Украина является важной частью европейской обороны.
«Единственный способ заставить Россию прекратить агрессию — сделать экономическую и политическую цену войны для нее неприемлемо высокой. Это может занять время, но я убежден, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.
Председатель Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтана отметил, что безопасность в евроатлантическом регионе больше не определяется одним направлением и что на мировую ситуацию необходимо смотреть реалистично.
Он подчеркнул, что восточный фланг НАТО имеет критическое значение в контексте российско-украинской войны.
По словам Фонтаны, Средиземноморье, Ближний Восток, Красное море и страны Персидского залива нельзя рассматривать как отдаленные кризисные регионы, поскольку они тесно связаны с вопросами безопасности, торговых маршрутов, энергоснабжения и общественной стабильности.
Фонтана также подчеркнул незаменимость трансатлантического сотрудничества.
«НАТО сильно, когда оно едино. Альянс заслуживает доверия не только тогда, когда реагирует на кризисы, но и тогда, когда способен их предотвращать», — заявил он.