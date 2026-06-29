На Парламентском саммите НАТО в Стамбуле главы парламентов этих стран подчеркнули необходимость усиления коллективного сдерживания, увеличения оборонных расходов и продолжения поддержки Украины

Эстония, Финляндия и Италия призвали укреплять сотрудничество в сфере обороны На Парламентском саммите НАТО в Стамбуле главы парламентов этих стран подчеркнули необходимость усиления коллективного сдерживания, увеличения оборонных расходов и продолжения поддержки Украины

Председатель парламента Эстонии (Рийгикогу) Лаури Хуссар, председатель парламента Финляндии (Эдускунта) Юсси Халла-ахо и председатель Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтана выступили на Парламентском саммите НАТО, проходящем в Стамбуле под председательством Турции.

Лаури Хуссар заявил, что решение стран НАТО довести к 2035 году оборонные расходы до 5% ВВП является историческим. По его словам, Эстония уже углубляет сотрудничество в области регионального оборонного планирования и в таких военных сферах, как противовоздушная оборона.

Он отметил, что принцип «Хочешь мира — готовься к войне» сохраняет свою актуальность.

«Речь идет не об эскалации напряженности, а о понимании того, что сильная оборона снижает вероятность войны», — сказал Хуссар.

По его словам, нарушения воздушного пространства стран НАТО со стороны России свидетельствуют о необходимости сделать укрепление оборонного потенциала союзников одним из главных приоритетов.

Хуссар также подчеркнул, что необходимо усилить давление на Россию и увеличить поддержку Украины.

«Интеграция Украины в НАТО станет стратегической инвестицией в нашу собственную безопасность», — заявил он.

«Мы никогда не должны забывать, что мир не бывает бесплатным, а слабость всегда имеет свою цену. Единство — это центр тяжести НАТО», — добавил Хуссар.

Председатель парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в своем выступлении заявил, что сила НАТО определяется силой его государств-членов.

«Поэтому мы хотим активно вносить вклад в коллективное сдерживание», — сказал он.

Он отметил, что на угрозы со стороны России необходимо отвечать совместно и что каждый союзник должен выполнять свою часть обязательств.

Халла-ахо подчеркнул, что Украина является важной частью европейской обороны.

«Единственный способ заставить Россию прекратить агрессию — сделать экономическую и политическую цену войны для нее неприемлемо высокой. Это может занять время, но я убежден, что мы движемся в правильном направлении», — заявил он.

Председатель Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтана отметил, что безопасность в евроатлантическом регионе больше не определяется одним направлением и что на мировую ситуацию необходимо смотреть реалистично.

Он подчеркнул, что восточный фланг НАТО имеет критическое значение в контексте российско-украинской войны.

По словам Фонтаны, Средиземноморье, Ближний Восток, Красное море и страны Персидского залива нельзя рассматривать как отдаленные кризисные регионы, поскольку они тесно связаны с вопросами безопасности, торговых маршрутов, энергоснабжения и общественной стабильности.

Фонтана также подчеркнул незаменимость трансатлантического сотрудничества.

«НАТО сильно, когда оно едино. Альянс заслуживает доверия не только тогда, когда реагирует на кризисы, но и тогда, когда способен их предотвращать», — заявил он.