Восточная граница модернизирована и оснащена первыми устройствами против БПЛА, заявили в МВД Эстонии

Эстония установила первые стационарные противодроновые системы на границе с РФ Восточная граница модернизирована и оснащена первыми устройствами против БПЛА, заявили в МВД Эстонии

Власти Эстонии установили стационарные средства обнаружения и мониторинга дронов на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны - между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

Согласно заявлению МВД Эстонии, планируется до конца года оснастить всю границу с РФ системами противодействия БПЛА.

Министр внутренних дел Эстонии Игор Таро подтвердил, что первые системы установлены и введены в эксплуатацию. Глава ведомства подчеркнул, что это начало планируемой установки по всей стране сети мониторинга БПЛА.

Таро отметил, что недавние инциденты с беспилотниками оправдали оценку угроз. «Наша восточная граница хорошо защищена. Развитые возможности по обнаружению и отслеживанию БПЛА повысят чувство безопасности не только в Эстонии, но и в целом по Европе», - заявил министр.

В заявлении также указано на то, что продолжаются тендерные процедуры на закупку оборудования наблюдения для других участков границы, а строительные и подготовительные работы идут по плану.

Кроме того, на участках, требующих дополнительного контроля, Полиция и Пограничная охрана Эстонии будут использовать мобильные системы наблюдения.

Отмечается, что проекты по строительству на восточной границе Эстонии и наращиванию потенциала наблюдения за БПЛА реализуются при софинансировании Европейского союза.