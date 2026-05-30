Эстония расширяет систему наблюдения за БПЛА на границе с РФ На трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии установили первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов,- МВД Эстонии

На трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между пунктом пропуска Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России установили первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов. В этом году такие устройства будут установлены на остальных участках сухопутной границы. Об этом сообщает эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Таро.

«Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски при планировании наших возможностей и принимали решения тщательно. Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы», - сказал Таро.

Ранее, 29 мая, министр получил информацию о строительных работах на восточной границе на участке возле Саатсеского сапога и о состоянии установки систем мониторинга вдоль реки Пиуса. Отмечается, что Департамент полиции и пограничной охраны продемонстрировал использование новых мобильных систем мониторинга в районах, где в настоящее время отсутствует стационарное оборудование для мониторинга или где требуется повышенное внимание.

«Меня заверили, что возможности охраны границы улучшаются с каждым днем. Работа ведется, строительство продолжается, наша защита границы надежна и улучшается», – отметил он.

Сообщается, что Департамент полиции и погранохраны в настоящее время занимается закупкой оборудования для мониторинга на следующих участках, а строительные и подготовительные работы продвигаются в соответствии с планом.