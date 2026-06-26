Эстония присоединилась к возглавляемой США инициативе Pax Silica Таллин подписал Декларацию Pax Silica по искусственному интеллекту - глава МИД Эстонии

Эстония присоединилась к возглавляемой США инициативе Pax Silica в статусе государства-наблюдателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии в соцсети американской компании X в четверг, 25 июня.

Таллин подписал Декларацию Pax Silica по искусственному интеллекту (ИИ) и вошел в число 35 стран, поддержавших Совместное заявление о возможностях ИИ.

В МИД Эстонии отметили, что как цифровое государство страна намерена участвовать в формировании новой технологической эпохи вместе с демократическими партнерами.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны-участницы поддерживают подход к развитию ИИ, основанный на экономическом росте и инновациях.

По его словам, речь идет об укреплении надежных партнерств, устойчивых цепочек поставок, привлечении частных инвестиций и развитии инфраструктуры, которая будет иметь ключевое значение в ближайшие десятилетия.

«Как цифровое государство, Эстония должна быть в авангарде этой новой эпохи», - подчеркнул Цахкна.

Заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг в соцсети американской компании X сообщил, что 35 стран подписали Совместное заявление о возможностях ИИ. По его словам, документ отражает поддержку подхода, ориентированного на рост, инновации, надежные цепочки поставок, развитие частного сектора и создание инфраструктуры для будущего.

Хелберг отметил, что будущее ИИ будет определяться не тем, кто первым введет регулирование, а тем, кто быстрее создаст необходимые мощности.

По его словам, для развития ИИ потребуются больше энергии, вычислительных ресурсов, чипов, талантов и специалистов, способных создавать новые решения. Он также подчеркнул важность ускорения инноваций и частных инвестиций.

Стороны заявили о стремлении выстроить такое будущее ИИ, которое будет служить гражданам, укреплять экономики, а также поддерживать предпринимательство, инновации и верховенство закона.