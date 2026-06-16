Эстония и Франция подписали совместную декларацию об углублении оборонного сотрудничества

Министр иностранных дел Эстонии Ханно Певкур и глава МИД Франции Катрин Вотрен подписали совместную декларацию об углублении оборонного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии во вторник, 16 июня.

Документ предусматривает расширение взаимодействия в сфере безопасности, а также подготовку договоренностей о принципах взаимной обороны.

«Франция является для Эстонии стратегическим партнером, а наше оборонное сотрудничество за последние десять лет значительно расширилось. Наши военнослужащие участвовали в нескольких совместных зарубежных миссиях, а Франция вносит существенный вклад в размещенную в Эстонии боевую группу НАТО», - заявил Певкур.

По словам министра, Россия остается «долгосрочной угрозой» для европейской безопасности, а углубление сотрудничества Эстонии и Франции подтверждает готовность союзников совместно укреплять восточный фланг альянса.

В Минобороны Эстонии отметили, что Таллин и Париж намерены активизировать стратегический диалог и расширить сотрудничество во всех военных сферах. В числе целей - разработка положения о взаимной обороне, которое будет дополнять военно-политическое взаимодействие в рамках НАТО.

Сообщается, что Франция продолжит размещать свои подразделения в Эстонии в составе боевой группы НАТО. Эстония, в свою очередь, будет развивать поддержку принимающей стороны для союзных сил.

Кроме того, стороны продолжат сотрудничество в сфере развития оборонных возможностей, закупок, инноваций и новых технологий. Особое внимание планируется уделить искусственному интеллекту, беспилотным летательным аппаратам, радиоэлектронной борьбе и средствам высокоточного поражения на большой дальности.

Певкур в ходе визита в Париж также посетит международную выставку оборонной промышленности Eurosatory.

Оборонное сотрудничество Эстонии и Франции развивается как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Эстонские военные взаимодействовали с французскими подразделениями в 2018–2022 годах в Мали в ходе операции Barkhane, а также в миссиях ЕС и ООН.

Франция участвует в размещенной в Эстонии боевой группе НАТО с 2017 года. С 2021 года французские подразделения несут службу на постоянной основе в Тапа. Кроме того, Париж выделяет батальонную группу в состав британской бригады повышенной готовности, предназначенной для усиления обороны Эстонии.

Франция также участвовала в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с авиабазы Эмари в 2018, 2020 и 2022 годах, а также неоднократно с авиабазы Шяуляй в Литве.

На вооружении Сил обороны Эстонии, в частности, находятся французские самоходные артиллерийские установки CAESAR и зенитные ракетные комплексы Mistral. Франция также является для Эстонии одним из близких партнеров в сфере киберобороны, включая обмен технической информацией и участие в совместных учениях.