Акцент в подготовке солдат будет сделан на работе с зенитно-ракетным комплексом средней дальности IRIS-T SLM

Эстония вернула срочников в ВВС после 22-летней паузы Акцент в подготовке солдат будет сделан на работе с зенитно-ракетным комплексом средней дальности IRIS-T SLM

Военно-воздушные силы Эстонии впервые за 22 года возобновили набор солдат срочной службы. Решение принято на фоне усиления внимания стран Балтии к вопросам противовоздушной обороны и модернизации армии.

Как сообщают эстонские СМИ со ссылкой на Департамент оборонных ресурсов, новые призывники будут проходить службу в дивизионе противовоздушной обороны, который входит в состав ВВС страны.

Главный акцент в подготовке срочников будет сделан на работе с современным зенитно-ракетным комплексом средней дальности IRIS-T SLM. Эта система предназначена для поражения воздушных целей, включая самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

По данным эстонских СМИ, комплекс способен уничтожать цели на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км. Именно такие системы рассматриваются Таллином как важный элемент укрепления национальной обороны и защиты воздушного пространства.

Возобновление набора срочников в ВВС стало для Эстонии символическим шагом: последний раз такая практика применялась более двух десятилетий назад. Теперь же подготовка личного состава для противовоздушной обороны вновь становится одним из приоритетов эстонской армии.