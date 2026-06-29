Президент Турции направил послание участникам открытия Недели тюркского мира в Баку по случаю 100-летия Первого тюркологического конгресса

Эрдоган: Турция продолжает углублять деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества Президент Турции направил послание участникам открытия Недели тюркского мира в Баку по случаю 100-летия Первого тюркологического конгресса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает углублять деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества, вдохновляясь девизом выдающегося мыслителя Исмаила Гаспринского «Единство в языке, мысли и деле».

Об этом говорится в послании президента, направленном участникам церемонии открытия Недели тюркского мира, проходящей в Баку по случаю 100-летия Первого тюркологического конгресса. Послание Эрдогана зачитал заместитель министра культуры и туризма Турции Гёкхан Язгы.

В своем обращении Эрдоган выразил надежду, что мероприятие пройдет успешно и принесет пользу всему тюркскому миру. Он отметил, что сто лет назад представители интеллектуальной элиты из разных регионов тюркского мира собрались в Баку, чтобы на основе позитивных наук укрепить общее историческое и цивилизационное сознание.

Президент подчеркнул, что участники Первого тюркологического конгресса благодаря проведенным консультациям и принятым решениям продемонстрировали дальновидность и стратегическое видение, заложив основу научных исследований, которые сохраняют свою актуальность и сегодня.

«Сохранять, укреплять и передавать будущим поколениям этот идеал, оставленный нам Бакинским конгрессом, — наша общая ответственность во всех уголках нашего духовного пространства. Именно поэтому мы с каждым днем углубляем и расширяем деятельность в рамках организаций тюркского сотрудничества, вдохновляясь девизом великого мыслителя Исмаила Гаспринского "Единство в языке, мысли и деле"», — говорится в послании.

Эрдоган отметил, что Турция и сегодня рассматривает видение, сформированное Бакинским конгрессом, как маяк, освещающий ее путь.

«Самое искреннее стремление Турции заключается в том, чтобы тюркский мир бережно сохранял нашу общую историю, язык и культуру и, опираясь на силу нашего древнего наследия, построил Турецкий век», — заявил президент.

Он также сообщил, что Турция прилагает все усилия, чтобы саммит Организации тюркских государств, который состоится предстоящей осенью в Анкаре, где Турция примет председательство у Азербайджана, стал важной вехой на пути к дальнейшей интеграции тюркского мира.

Эрдоган подчеркнул, что проведение этого мероприятия, как и Первого тюркологического конгресса, именно в Баку не является случайностью.

«Азербайджан, который является одним из самых последовательных сторонников единства и солидарности тюркского мира, и сегодня продолжает вносить вклад в достижение общих целей тюркских государств», — отметил он.

В завершение президент поблагодарил все государственные учреждения и организации братского Азербайджана, принимавшие участие в подготовке мероприятия, почтил память участников Первого тюркологического конгресса и пожелал, чтобы единство, сплоченность и братство тюркского мира сохранялись всегда.