Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия Конференции по национальной безопасности в Президентском комплексе в Анкаре

Эрдоган: Процесс «Турция без терроризма» — это стратегическое видение страны Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия Конференции по национальной безопасности в Президентском комплексе в Анкаре

Реализуемый в стране процесс «Турция без терроризма» представляет собой не только инициативу в сфере безопасности, но и стратегическое видение страны, связанное с новым столетием республики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Конференции по национальной безопасности в Президентском комплексе в Анкаре.

Турецкий лидер отметил, что Турция, в частности, после попытки переворота 15 июля 2016 года, добилась значимых успехов как внутри страны, так и за ее пределами благодаря стратегии «ликвидации терроризма в его источнике».

По словам Эрдогана, процесс проведения трансграничных операций, начиная с этапа принятия решений и заканчивая их реализацией, сыграл важную роль в укреплении независимости Турции.

«Благодаря трансграничным операциям мы сформировали пояс безопасности вдоль южных границ нашей страны, ведя многостороннюю борьбу против террористических организаций», — сказал президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие операции в Ираке и Сирии разрушили возведенный над страной «стеклянный потолок» и положили начало новой эпохе в парадигме безопасности Турции.

«Процесс «Турция без терроризма»- это не просто политика безопасности, а название стратегического государственного видения, определяющего новое столетие нашей страны», — сказал он.

Турецкий лидер также выразил уверенность, что успешное достижение поставленных в рамках этого процесса целей, не только укрепит внутреннее единство страны, но и откроет новые возможности для народа.

«Турция продемонстрировала всему миру, что она больше не является страной, которой отводят роль в чужих сценариях, а стало государством, которое самостоятельно пишет свою историю и выступает в качестве ключевого игрока в своем регионе», — указал он.

«У нас нет другого выбора, кроме как быть сильными — не только ради собственной безопасности и выживания, но и ради мира, спокойствия и стабильности наших друзей и братских народов», — заключил президент.