Переговоры состоялись в президентском комплексе Турции в рамках двусторонних контактов лидеров на 36-м саммите НАТО

Эрдоган провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа Переговоры состоялись в президентском комплексе Турции в рамках двусторонних контактов лидеров на 36-м саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Эрдоган продолжает двусторонние встречи в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который проходит под председательством Турции в Президентском комплексе в Анкаре.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.

На переговорах Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрахим Калын, а также посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз.