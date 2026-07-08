Zafer Fatih Beyaz, Özcan Yıldırım, Mümin Altaş, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Эрдоган продолжает двусторонние встречи в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который проходит под председательством Турции в Президентском комплексе в Анкаре.
Встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
На переговорах Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрахим Калын, а также посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз.