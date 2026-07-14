Встреча, состоявшаяся в аэропорту Анкары, прошла в закрытом для прессы режиме

Эрдоган принял главнокомандующего вооруженными силами Пакистана Встреча, состоявшаяся в аэропорту Анкары, прошла в закрытом для прессы режиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял командующего Вооруженными силами (ВС) Пакистана, начальника штаба Сухопутных войск Асима Мунира.

Встреча, состоявшаяся в аэропорту Анкары, прошла в закрытом для прессы режиме.



В переговорах также приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, начальник Генерального штаба генерал армии Сельчук Байрактароглу и глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын.