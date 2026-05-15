Эрдоган прибыл в Туркестан для участия в саммите ОТГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в город Туркестан в Казахстане для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Эрдогана в международном аэропорту Хазрет Султан встретили государственный советник Казахстана Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, представитель МИД Казахстана в Алматы Жанибек Жарасканович, а также посол Казахстана в Анкаре Еркебулан Сапиев и другие официальные лица.

Эрдоган примет участие в неформальном саммите ОТГ по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В саммите, помимо Эрдогана, ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Турецкой Республики Северного Кипра Туфана Эрхюрмана.