Эрдоган и Мелони обсудили развитие сотрудничества Турции и Италии

Mümin Altaş, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили двусторонние отношения между Турцией и Италией, а также региональные и глобальные события.
Управление коммуникаций администрации президента Турции сообщило о встрече Эрдогана с Мелони, состоявшейся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.
Согласно заявлению, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы турецко-итальянских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.
Эрдоган отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как оборонная промышленность, инвестиции, энергетика и торговля.
Президент Турции заявил, что Анкара хочет обсуждать с Европейским союзом не препятствия, а устранение последних препятствий на пути к полноправному членству.
Эрдоган также подчеркнул необходимость укрепления европейской составляющей НАТО. По его словам, Турция поддержит усилия Европейского союза в этом направлении при условии, что они будут основываться на механизмах НАТО.
Говоря о ситуации в Ливии, президент Турции отметил важность запущенного совместно Турцией, Италией, Катаром и Ливией процесса четырехстороннего сотрудничества и заявил, что работа в этом формате будет продолжена.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган пригласил премьер-министра Италии Джорджу Мелони принять участие в саммите лидеров COP31, который состоится в ноябре в Анталье.