Президент Турции заявил о необходимости расширения взаимодействия в оборонпроме, энергетике, инвестициях и торговле

Эрдоган и Мелони обсудили развитие сотрудничества Турции и Италии Президент Турции заявил о необходимости расширения взаимодействия в оборонпроме, энергетике, инвестициях и торговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Италии Джорджа Мелони обсудили двусторонние отношения между Турцией и Италией, а также региональные и глобальные события.

Управление коммуникаций администрации президента Турции сообщило о встрече Эрдогана с Мелони, состоявшейся в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Согласно заявлению, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы турецко-итальянских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.

Эрдоган отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как оборонная промышленность, инвестиции, энергетика и торговля.

Президент Турции заявил, что Анкара хочет обсуждать с Европейским союзом не препятствия, а устранение последних препятствий на пути к полноправному членству.

Эрдоган также подчеркнул необходимость укрепления европейской составляющей НАТО. По его словам, Турция поддержит усилия Европейского союза в этом направлении при условии, что они будут основываться на механизмах НАТО.

Говоря о ситуации в Ливии, президент Турции отметил важность запущенного совместно Турцией, Италией, Катаром и Ливией процесса четырехстороннего сотрудничества и заявил, что работа в этом формате будет продолжена.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган пригласил премьер-министра Италии Джорджу Мелони принять участие в саммите лидеров COP31, который состоится в ноябре в Анталье.