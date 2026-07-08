Эрдоган и Макрон обсудили развитие отношений Турции и Франции

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08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные события.
Как сообщило Управление коммуникаций администрации президента Турции, встреча Эрдогана и Макрона состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.
Согласно заявлению, лидеры рассмотрели вопросы развития турецко-французских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.
Эрдоган отметил, что настало время увеличить целевые показатели взаимной торговли между Турцией и Францией. Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества с Парижем во всех сферах.
Президент Турции также заявил о важности укрепления европейского компонента НАТО для сохранения «трансатлантической связи».
По словам Эрдогана, этого можно добиться без ослабления союзнических отношений и создания ненужного дублирования механизмов. Он отметил, что Турция поддерживает оборонные инициативы Европейского союза при соблюдении этих принципов.
Эрдоган выразил Макрону пожелания скорейшего восстановления
В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция надеется на то, что Исламабадское соглашение по Ирану будет способствовать установлению мира в регионе.
Он отметил, что Анкара придерживается оптимистичного, но осторожного подхода к ситуации вокруг Ирана и считает необходимым проявлять внимательность к возможным провокациям.
Касаясь российско-украинской войны, Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает усилия для ее завершения и предпринимает шаги для возобновления дипломатического процесса.
Кроме того, президент Турции выразил Макрону пожелания скорейшего восстановления в связи со взрывом, произошедшим рядом с отелем в Дамаске, где находился французский лидер.