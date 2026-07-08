Президент Турции заявил о необходимости расширения торгового сотрудничества с Францией, укрепления европейской составляющей НАТО и продолжения дипусилий по Украине

Эрдоган и Макрон обсудили развитие отношений Турции и Франции Президент Турции заявил о необходимости расширения торгового сотрудничества с Францией, укрепления европейской составляющей НАТО и продолжения дипусилий по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные события.

Как сообщило Управление коммуникаций администрации президента Турции, встреча Эрдогана и Макрона состоялась в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Согласно заявлению, лидеры рассмотрели вопросы развития турецко-французских отношений, а также актуальные региональные и международные процессы.

Эрдоган отметил, что настало время увеличить целевые показатели взаимной торговли между Турцией и Францией. Он подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества с Парижем во всех сферах.

Президент Турции также заявил о важности укрепления европейского компонента НАТО для сохранения «трансатлантической связи».

По словам Эрдогана, этого можно добиться без ослабления союзнических отношений и создания ненужного дублирования механизмов. Он отметил, что Турция поддерживает оборонные инициативы Европейского союза при соблюдении этих принципов.

Эрдоган выразил Макрону пожелания скорейшего восстановления

В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция надеется на то, что Исламабадское соглашение по Ирану будет способствовать установлению мира в регионе.

Он отметил, что Анкара придерживается оптимистичного, но осторожного подхода к ситуации вокруг Ирана и считает необходимым проявлять внимательность к возможным провокациям.

Касаясь российско-украинской войны, Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает усилия для ее завершения и предпринимает шаги для возобновления дипломатического процесса.

Кроме того, президент Турции выразил Макрону пожелания скорейшего восстановления в связи со взрывом, произошедшим рядом с отелем в Дамаске, где находился французский лидер.