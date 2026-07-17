Энди Бернэм избран новым лидером правящей Лейбористской партии Великобритании

Эндрю (Энди) Мюррей Бернэм официально избран новым лидером правящей Лейбористской партии Великобритании. В своем первом выступлении он пообещал добиваться перемен и проводить политику в интересах трудящихся.

Итоги выборов нового лидера партии, состоявшихся после отставки премьер-министра Кира Стармера, объявили на партийной конференции в Лондоне.

Выступая перед участниками конференции, министр внутренних дел Шабана Махмуд сообщила, что Бернэм был выдвинут 23 различными партийными группами. По ее словам, ни один другой претендент не смог выполнить условия, необходимые для участия в выборах.

Махмуд официально объявила Бернэма, оставшегося единственным кандидатом, новым лидером Лейбористской партии.

Поднявшись на сцену под аплодисменты, Бернэм поблагодарил однопартийцев за оказанную поддержку.

Он заявил, что Лейбористская партия должна оставаться политической силой, которая слышит голоса жителей «забытых уголков» страны. По его словам, партия продолжит работу, опираясь на фундамент, заложенный его предшественником Киром Стармером. «Под руководством Стармера мы прошли путь от самого тяжелого поражения до одной из крупнейших побед в нашей истории», - сказал Бернэм.

Поблагодарив предшественника, он отметил, что его собственный путь к партийному лидерству начался в 2009 году на стадионе «Энфилд». «Трибуна Коп заставила меня осознать, что эта страна не работает в интересах трудящихся. Более того, она отворачивалась от них. Политическая власть использовалась против простых людей для защиты чужих интересов», - заявил Бернэм.

Он подчеркнул, что права работников недостаточно защищены даже в тех регионах, где зародились рабочее движение и сама Лейбористская партия.

«Мы должны спросить себя: сделали ли мы достаточно хорошего для этих людей? Перемены начинаются с искренности. Поколение политиков, к которому принадлежу и я, не смогло изменить экономическую модель и политическую культуру, которые не служили интересам обычных граждан», - отметил новый лидер партии.

Бернэм также заявил, что неолиберальная экономическая модель не принесла пользы промышленным городам, ставшим исторической опорой лейбористов. «Сегодня мы обещаем этим людям, что будем работать лучше», - сказал он.

- Перемены начнутся с нас

Бернэм представил пять основных обещаний, направленных на дальнейшее развитие страны.

В первую очередь он намерен сохранить единство Лейбористской партии и положить конец внутренним конфликтам. «Перемены начнутся с нас», - подчеркнул политик.

Вторым приоритетом он назвал формирование новой политической культуры, отметив, что нынешняя политика «не работает в интересах народа». В числе других задач Бернэм обозначил изменение политического курса партии, стремление стать лидером всей страны, а также передачу части полномочий от центральных властей регионам.

Ожидается, что в начале следующей недели после получения от короля Карла III поручения сформировать правительство Бернэм официально вступит в должность премьер-министра Великобритании.