Эмомали Рахмон: Саудовская Аравия — один из важных партнеров Таджикистана в арабском и исламском мире Президент Таджикистана принял председателя Меджлиса Шура Саудовской Аравии Абдуллу бен Мухаммада бен Ибрахима Аль аш-Шейха

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял председателя Меджлиса Шура (парламента) Королевства Саудовская Аравия Абдулла бен Мухаммада бен Ибрахима Аль аш-Шейха.

Как сообщила пресс-служба главы таджикского государства, в начале беседы Рахмон подчеркнул, что Таджикистан рассматривает Саудовскую Аравию как одного из своих важных партнеров в арабском и исламском мире.

Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием двусторонних отношений в сфере парламентской дипломатии и подтвердили взаимную заинтересованность в их дальнейшем укреплении и расширении.

Большое внимание было уделено поддержанию политического диалога, расширению сотрудничества в экономической, социальной и культурно-гуманитарной сферах. Была отмечена важность налаживания и расширения взаимодействия в реализации совместных инвестиционных проектов в реальных секторах экономики Таджикистана, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнуто, что продолжение привлечения финансовых учреждений Саудовской Аравии для реализации проектов, имеющих национальное и региональное значение, будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.



Важным направлением сотрудничества названо расширение взаимодействия в сферах легкой и пищевой промышленности, фармацевтики, в аграрном секторе, а также развитии транспортной инфраструктуры.

В центре внимания сторон также находились вопросы расширения сотрудничества в сферах науки и образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.



Состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки. В этом контексте таджикская сторона выразила признательность Саудовской Аравии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027–2036 годов «Десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений».

Встреча с директором Зеленого климатического фонда

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также первого июля принял Исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуарте.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества сторон и проведения 45-го заседания Совета управляющих Фондом в городе Душанбе. Рахмон выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Таджикистаном и Зеленым климатическим фондом, которое в настоящее время успешно развивается.

Большое внимание было уделено вопросам, связанным с последствиями изменения климата, сохранением ледников в горных регионах, управлением водными ресурсами и снижением рисков и угроз стихийных бедствий.

Стороны приветствовали утверждение Страновой инвестиционной программы Фонда для Таджикистана и новой региональной программы «От ледников до хозяйственников». Вопросы сотрудничества в областях энергетики и сельского хозяйства, также были темой разговора.

Обе стороны подтвердили свою заинтересованность в продолжении и дальнейшем расширении связей по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.