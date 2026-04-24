Эмир Катара шейх Тамим обсудил с президентом США Трампом региональные и международные вопросы Шейх Тамим бин Хамед Аль Сани подчеркнул важность снижения напряженности в регионе и поддержки мирных решений

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамед Аль Сани обсудил с президентом США Дональдом Трампом региональные и международные события.

Согласно заявлению Дивана Эмирата Катара, шейх Тамим провел телефонный разговор с президентом США Трампом.

В ходе беседы были обсуждены региональные и международные события, в первую очередь ситуация на Ближнем Востоке, а также последнее положение дел в отношении соглашения о перемирии между США и Ираном.

В ходе беседы, посвященной международным усилиям по закреплению соглашения, также были рассмотрены последствия текущих событий для безопасности на море и глобальных цепочек поставок.

Эмир Катара подчеркнул важность снижения напряженности в регионе и поддержки мирных решений, заявив, что Катар будет продолжать координировать свои действия с партнерами в целях поддержки посреднических усилий, предпринимаемых Пакистаном.