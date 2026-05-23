Эмир Катара обсудил с Трампом переговорный процесс между США и Ираном

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль - Тани обсудил с президентом США Дональдом Трампом переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном, проходящий при посредничестве Пакистана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы резиденция эмира Катара.

В ходе беседы обсуждались последним событиям на Ближнем Востоке. Особое внимание уделялось региональным и международным усилиям, направленным на снижение напряженности и укрепление стабильности.

Шейх Тамим и Трамп также подчеркнули поддержку дипломатических усилий, предпринимаемых при ведущей роли Пакистана, с целью предотвращения дальнейшей эскалации в регионе, а также обеспечения международного мира и безопасности.

Кроме того, в разговоре была отмечена важность продолжения диалога для урегулирования существующих проблем, обеспечения морской безопасности и защиты стратегически важных водных путей, а также бесперебойного функционирования глобальных цепочек поставок и энергоресурсов.

Эмир Катара подчеркнул, что Доха отдает предпочтение мирным решениям и поддерживает все инициативы, направленные на урегулирование кризиса путем диалога.