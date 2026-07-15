Эмине Эрдоган: 15 июля - символ сопротивления и непоколебимого мужества Первая леди Турции распространила послание по случаю Дня демократии и национального единства, отмечаемого 15 июля

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган распространила послание по случаю Дня демократии и национального единства, отмечаемого 15 июля.

В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

«15 июля - это символ сопротивления, поднявшегося на родной земле, и непоколебимого мужества. Герои, которые в ту ночь своими сердцами озарили тьму, стали голосом воли народа и доблестными защитниками нашей независимости», - говорится в обращении, опубликованном в соцсетях с хэштегом «Победа за нами» (Zafer Bizim) .

Первая леди подчеркнула, что «великая борьба во имя нашей демократии и проявленная самоотверженность навсегда останутся в памяти нашего народа».

«С уважением чту память наших мучеников, написавших эпопею 15 июля, а нашим героическим ветеранам выражаю глубокую признательностью и благодарность», - говорится в публикации.