Эмине Эрдоган: Форум по «нулевым отходам» в Стамбуле внесет вклад в борьбу с климатическим кризисом Первая леди Турции распространила обращение в связи с предстоящим Международным форумом по нулевым отходам

Супруга президента Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган распространила в соцсетях обращение в связи с предстоящим Международным форумом по нулевым отходам, который состоится в Стамбуле 5-7 июня.

Первая леди Турции выразила надежду, что мероприятие «внесет значительный вклад в процесс COP31, будет способствовать укреплению экологической осведомленности, формированию чувства общей ответственности и окажет содействие долгосрочному сотрудничеству в борьбе с климатическим кризисом».

«На форуме, который зародился под девизом «Путь в Анталью: безотходное производство как климатическая инициатива», в Стамбуле тысячи представителей более чем 160 стран соберутся ради нашего общего дома – мира»,-говорится в обращении.