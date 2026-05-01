Эмине Эрдоган: труженики в Турции черпают силы в единстве, сплоченности и солидарности Супруга президента Турции поздравила граждан с 1 Мая — Днем труда и солидарности

«От всего сердца поздравляю всех тружеников, кто черпает силы в духе единства, сплоченности и солидарности, кто вносит свой вклад в развитие нашей страны, с 1 Мая — Днем труда и солидарности»,- написала Эрдоган в пятницу, 1 мая в социальной сети.

1 мая в Турции отмечается государственный праздник — День труда и солидарности, сопровождающийся массовыми мероприятиями с участием профсоюзов и поздравлениями от руководства страны. Это официальный государственный праздник и выходной день.