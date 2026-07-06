Встреча состоится в формате круглого стола и будет посвящена теме защиты детей в цифровой среде

Эмине Эрдоган проведет встречу с супругами лидеров стран НАТО в Анкаре Встреча состоится в формате круглого стола и будет посвящена теме защиты детей в цифровой среде

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган встретится с супругами глав государств и правительств, которые прибудут в Анкару для участия в саммите НАТО.



Встреча пройдет в формате круглого стола на тему «Дети, технологии и безопасность: защита будущего поколения».

Во вторник, 7 июля в Анкаре стартует 36-й саммит глав государств и правительств стран — членов НАТО. В рамках этого мероприятия супруга турецкого лидера 8 июля примет супруг лидеров во дворце Чанкая.

При прибытии гостей во дворец Эмине Эрдоган лично поприветствует каждую из супруг более чем двадцати глав государств и правительств. После церемонии приветствия Эрдоган и супруги лидеров проведут заседание круглого стола на тему «Дети, технологии и безопасность: защита будущего поколения».

Ожидается, что встреча, организуемая на полях саммита НАТО, станет площадкой для обмена мнениями и будет способствовать укреплению совместных усилий по более эффективной защите детей от опасностей цифрового мира. Целью заседания является повышение осведомленности о рисках, с которыми дети могут столкнуться в цифровой среде, укрепление сотрудничества между заинтересованными сторонами по данному вопросу, а также обмен успешными практиками стран-союзниц.

Кроме того, предполагается, что встреча подчеркнет важность правозащитного и ценностно-ориентированного подхода, который не упускает из виду детское развитие при формировании политики и практик в цифровой сфере, и внесет вклад в разработку сбалансированных, соразмерных и соответствующих возрасту защитных механизмов.

На заседании, в рамках которого супруги лидеров выступят с речью, запланировано обсуждение таких тем, как «Цифровая безопасность и риски для нового поколения», «Защитные меры с учетом возрастных особенностей», «Общая ответственность и многостороннее сотрудничество», «Осведомленность, образование и цифровая грамотность», «Этический и ценностно-ориентированный подход», а также «Обмен примерами эффективных практик».

Супругам лидеров представят изысканные вкусы турецкой кухни

По окончании заседания круглого стола Эмине Эрдоган встретится с супругами лидеров на обеде. За столом будут поданы блюда, отражающие богатство турецкой гастрономии, что позволит гостям ближе познакомиться с турецкой кулинарной традицией.

Обед пройдет в зале, украшенном образцами изникской керамики, а столы накроют скатертями, отражающими турецкую вышивальную культуру. Таким образом, обед станет не просто приемом пищи, но и возможностью передать гостям дух турецкого ремесла, искусства и традиций гостеприимства.

После обеда Эмине Эрдоган и супруги лидеров сделают совместную фотографию на память.

Гостей ознакомят с изделиями традиционных ремесел

После совместного фото Эмине Эрдоган и супруги глав государств смогут осмотреть коллекцию, представляющую образцы традиционного рукоделия и богатства турецкой ткацкой культуры — ткани, вышивки и орнаменты.

У супруг лидеров также будет возможность вблизи увидеть произведения, отражающие визуальное наследие культур Месопотамии, анатолийских земель, Османской империи и тюркских государств.

