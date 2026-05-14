Эмине Эрдоган приняла участие в открытии Международной научно-учебной лаборатории в КазАТИУ

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган открыла Международную учебную лабораторию «Ноль отходов» в Казахском агротехническом исследовательском университете имени Сакена Сейфуллина (КазАТИУ).

Эмине Эрдоган, прибывшая накануне в Казахстан вместе с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, посетила один из ведущих аграрных вузов страны.

Супругу турецкого лидера встретили министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова, вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, председатель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) Абдулла Эрен, ректор университета Канат Тиреуов, проректор по академическим вопросам Роза Абишева, председатель правления Национального аграрного научного центра Бауржан Асанов и председатель Фонда «Ноль отходов» Самед Агырбаш.

В церемонии также участвовали 60 студентов с флагами Казахстана и Турции. Студенты в национальных костюмах приветствовали Эмине Эрдоган словами «Добро пожаловать!»

У входа на территорию мероприятия Эмине Эрдоган рассказали о сотрудничестве университета с турецкими и другими международными вузами.

Эмине Эрдоган вместе с министром здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и сопровождающими лицами перерезала ленту в ознаменование открытия Международной учебной лаборатории «Ноль отходов».

После церемонии открытия Эмине Эрдоган осмотрела лабораторию. Ректор Тиреуов проинформировал супругу турецкого лидера о работе лаборатории и сотрудничестве с Турцией в рамках программы «Ноль отходов». Затем Эрдоган посетила стенды с продукцией, произведенной в результате органического земледелия в университете.

Для Эмине Эрдоган и сопровождающих лиц было организовано музыкальное выступление на казахских национальных инструментах с исполнением песен на турецком и казахском языках. Песню «Домбра» Эмине Эрдоган сопровождала аплодисментами.

На мероприятии также присутствовали главные редакторы газет и ведущие телепрограмм.

«Искренне поздравляю всех, кто участвовал в реализации проекта»

Эмине Эрдоган также сделала публикацию в социальных сетях по случаю открытия.

«Искренне верю, что лаборатория, открытая при поддержке TİKA на базе Казахского агротехнического исследовательского университета имени Сакена Сейфуллина, откроет путь к важным инициативам в сферах нулевых отходов, устойчивого сельского хозяйства, управления отходами и циркулярной экономики. Пусть эта важная инициатива способствует дальнейшему укреплению братских связей между Турцией и Казахстаном»,- написала она.

Международная учебная лаборатория «Ноль отходов» была создана TİKA при университете с целью укрепления учебного и исследовательского потенциала в области устойчивого управления отходами и циркулярной экономики.

Международная учебная лаборатория «Ноль отходов»

Лаборатория будет не только обеспечивать переработку сельскохозяйственной продукции, но и активно служить образовательным целям университета. Программа «Ноль отходов» позволит как сократить объем отходов, так и распространить практики устойчивого сельского хозяйства.

Лаборатория будет на постоянной и активной основе использоваться в учебных курсах бакалавриата и магистратуры по управлению отходами и циркулярной экономике, в прикладных образовательных мероприятиях и академических исследованиях.

В лаборатории установлено оборудование, имеющее стратегическое значение - прибор, играющий ключевую роль в анализе перерабатываемых жидких отходов и определении их повторного потенциала; оборудование, позволяющее оценивать соответствие восстановленной продукции стандартам качества, проводить качественный анализ и изучать воздействие процессов переработки на окружающую среду, а также приборы для снижения экологических рисков, контроля опасных отходов и развития устойчивых систем управления отходами.

Открытие лаборатории расширяет возможности университета

С приветственным словом выступил Председатель Правления – Ректор, академик НАН РК, профессор Канат Тиреуов. Он отметил, что открытие лаборатории расширяет возможности университета в подготовке специалистов нового поколения, развитии прикладных исследований и внедрении современных экологических решений.

«Сегодня Seifullin University уверенно выходит на глобальный уровень как международный центр аграрного образования, науки и инноваций. Открытие новой лаборатории создаст дополнительные возможности для подготовки специалистов, развития экологической культуры и внедрения устойчивых решений», — цитирует ректора пресс-служба казахского ВУЗа.

В пресс-службе университета также заявили, что открытие лаборатории стало новым этапом в развитии казахстанско-турецкого партнерства. Новая площадка объединит образование, науку и практику, а также будет способствовать подготовке специалистов и внедрению современных экологических решений.

Лаборатория будет способствовать практико-ориентированной подготовке студентов по направлениям экологии, природопользования и агроэкосистем. Здесь студенты смогут получать навыки в области раздельного сбора, сортировки, переработки и утилизации отходов, а также участвовать в исследованиях, проектных работах и разработке решений по ресурсосбережению и внедрению «зеленых» технологий, следует из сообщения.