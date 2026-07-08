Первая леди Турции на полях 36-го саммита НАТО провела встречу с супругами глав государств и правительств, участвующих в мероприятии

Эмине Эрдоган призвала к защите детей в цифровом пространстве Первая леди Турции на полях 36-го саммита НАТО провела встречу с супругами глав государств и правительств, участвующих в мероприятии

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган на полях 36-го саммита НАТО провела в резинденции Чанкая встречу с супругами глав государств и правительств, участвующих в мероприятии.

Встреча состоялась в рамках круглого стола на тему «Дети, технологии и безопасность: защита будущего поколения».

В своем выступлении Первая леди заявила, что безопасность детей должна быть не дополнительной функцией цифровых платформ, а основополагающим принципом их разработки. По ее словам, алгоритмы должны стать прозрачными, а технологические компании - проходить независимую оценку влияния своей продукции на общество.

Эмине Эрдоган отметила, что алгоритмы цифровых платформ формируют мышление и эмоциональный мир детей, а искусственный интеллект все чаще становится для молодежи собеседником и советчиком. Она подчеркнула, что проблема заключается не только в опасном контенте, но и в коммерциализации внимания, времени и интересов детей.

Супруга президента Турции сообщила, что в стране уже предпринимаются меры по защите несовершеннолетних в цифровой среде. В частности, в Турции ограничен доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет, а платформы обязаны внедрять механизмы проверки возраста и родительского контроля.

Эмине Эрдоган также акцентировала, что цель этих инициатив заключается не в лишении детей возможностей цифровой эпохи, а в формировании безопасной среды, соответствующей их достоинству и потребностям развития. Она призвала к международному сотрудничеству в вопросах защиты детей в цифровом пространстве.