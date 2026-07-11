Память о Сребренице — это не только скорбь, но и сохранение человеческой совести, чтобы человечество больше никогда не погрузилось в такую тьму,- первая леди Турции

Эмине Эрдоган почтила память жертв геноцида в Сребренице Память о Сребренице — это не только скорбь, но и сохранение человеческой совести, чтобы человечество больше никогда не погрузилось в такую тьму,- первая леди Турции

Эмине Эрдоган, супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, почтила память жертв геноцида в Сребренице.

Первая леди Турции опубликовала пост в соцсети на турецкой платформе NSosyal, приуроченный к 31-й годовщине геноцида.

«Память о Сребренице — это не только скорбь, но и сохранение человеческой совести, чтобы человечество больше никогда не погрузилось в такую тьму. В годовщину геноцида в Сребренице с милосердием вспоминаю наших боснийских братьев и сестер, чьи жизни были трагически оборваны, а также желаю терпения их семьям и близким», - следует из публикации.

- Что произошло в Сребренице?

11 июля 1995 года Сребреница была оккупирована сербскими войсками под командованием Ратко Младича. После оккупации боснийские мирные жители, укрывшиеся у нидерландских солдат в составе миссии Организации Объединенных Наций (ООН), были переданы сербам.

Сербы, позволившие женщинам и детям добраться до района, контролируемого боснийскими военными, убили не менее 8 372 боснийских мужчин в лесных массивах, на фабриках и в складах, а затем похоронили их в массовых могилах.

Международный Суд в Гааге (Нидерланды) в своём решении 2007 года, основываясь на доказательствах, представленных Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), признал события в Сребренице и её окрестностях «геноцидом».

В рамках работ по поиску погибших, начатых после войны, останки жертв, найденные в массовых захоронениях, после установления личности ежегодно 11 июля хоронятся в ходе церемонии, проводимой на Мемориальном кладбище в Поточари.