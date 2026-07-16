Первая леди Турции прокомментировала программу «15 июля: 10 – я годовщина. Воля — наша, победа — наша», прошедшую накануне в столичном Национальном саду

Эмине Эрдоган: Никакая сила не сможет сломить волю и решимость турецкого народа Первая леди Турции прокомментировала программу «15 июля: 10 – я годовщина. Воля — наша, победа — наша», прошедшую накануне в столичном Национальном саду

Воля турецкого народа так же свободна и непобедима, как развевающейся флаг. Никакая сила не сможет омрачить эту решимость. Об этом заявила Эмине Эрдоган, супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первая леди Турции прокомментировала программу «15 июля: 10 – я годовщина. Воля — наша, победа — наша», прошедшую накануне в столичном Национальном саду.

«Воля нашего народа так же свободна и непобедима, как наш развевающийся флаг. Никакая сила не сможет затмить эту волю и решимость», — написала Эмине Эрдоган в соцсети на турецкой платформе NSosyal.