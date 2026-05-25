Эмине Эрдоган направила поздравления с Днём Африки

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган направила поздравления с Днём Африки, отмечаемым 25 мая.

В своей публикации в социальной сети NSosyal Эмине Эрдоган отметила, что Африка с ее древними цивилизациями, культурным богатством и динамичным молодым населением является одним из самых уникальных регионов мира.

«Теплота, стойкость и гостеприимство африканских народов, с которыми я имела возможность близко познакомиться на протяжении многих лет, всегда глубоко впечатляли меня. Я желаю, чтобы душевная связь между нами и нашими африканскими братьями и сестрами была вечной, и от всего сердца надеюсь, что богатства этого континента послужат, прежде всего, миру, развитию и процветанию его народов», - написала первая леди Турции.