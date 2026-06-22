Эмине Эрдоган: выставка «Ноль отходов» напоминает о ценности хлеба, воды и труда В Стамбуле открылась экспозиция, посвященная устойчивому будущему и осознанному потреблению

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила выставку «Ноль отходов для устойчивого будущего», открывшуюся на стамбульской площади Таксим, и призвала жителей мегаполиса осознать ценность природных ресурсов и человеческого труда.

В своем обращении в социальной сети Эмине Эрдоган отметила, что экспозиция организована под эгидой Фонда «Ноль отходов» при содействии профильных государственных учреждений.



По ее словам, выставка призвана не только проинформировать общественность о принципах устойчивого развития, но и стать важным шагом в формировании новой культурной модели бережного отношения к окружающей среде.

«Выставка, организованная под эгидой нашего Фонда «Ноль отходов» и при сотрудничестве соответствующих ведомств, служит ярким напоминанием о том, как бесценны каждый кусок хлеба, каждая капля воды и каждый вложенный в землю труд»,- написала Эрдоган в социальной сети.

Супруга турецкого лидера выразила надежду на то, что выставка «Ноль отходов для устойчивого будущего», открытая для посещения на площади Таксим, принесет благие результаты обществу. «Надеюсь, что все жители Стамбула смогут посетить эту значимую выставку, которая поспособствует распространению более осознанной культуры жизни»,- следует из публикации.