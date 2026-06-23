Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: израильским военным запретили открывать огонь в Ливане Бывший глава израильского Кабмина раскритиковал договоренности между США и Ираном

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резкой критикой текущего руководства страны и политики США в отношении Ирана.

Комментируя договоренности между США и Ираном, Беннет заявил в социальной сети американской компании Х, что военным в Ливане теперь «запрещено открывать огонь», даже если они визуально обнаруживают цели, представляющие угрозу.

По словам Беннета, «Хезболла» восстанавливает свои позиции в регионе, ремонтирует инфраструктуру, перевооружается и активизируется, при этом израильские военные не могут вмешаться в эти процессы.

Он утверждает, что израильские солдаты видят в бинокли членов «Хезболлы», ведущих наблюдение, но не имеют права открывать огонь. Беннет пояснил, что ранее решения на местах принимались «по инициативе лейтенанта», тогда как теперь они требуют одобрения генерала.

По его словам, израильские военные не могут воспрепятствовать даже тому, что члены «Хезболлы» переносят на плечах ракеты, и к моменту получения разрешения от генерала эти лица уже скрываются. Беннет утверждает, что «Хезболла» осведомлена об этих ограничениях и использует их для перегруппировки.

Он также отметил, что полеты израильских ВВС полностью прекращены, а в инцидентах выходного дня, в которых пострадали израильские военнослужащие, эвакуация проводилась без интенсивной огневой поддержки.

Беннет заявил, что утверждения премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца о том, что израильская армия «обладает свободой действий в Ливане», не соответствуют действительности.

Тем временем канцелярия премьер-министра Израиля около 23:00 сообщила, что состоялось совещание с участием премьер-министра Нетаньяху, министра обороны Каца, начальника Генерального штаба ВС Израиля Эяля Замира и командующего Северным военным округом Рафи Мило. В заявлении утверждалось, что израильская армия продолжит действовать на юге Ливана.

