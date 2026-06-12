Суд признал его виновным в отдаче приказа о полетах военных беспилотников над Пхеньяном и злоупотреблении полномочиями

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приговорен к 30 годам тюрьмы Суд признал его виновным в отдаче приказа о полетах военных беспилотников над Пхеньяном и злоупотреблении полномочиями

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента страны Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он приказал направить военные беспилотники в воздушное пространство над Пхеньяном, что было квалифицировано как «оказание помощи противнику».

Как сообщает агентство Yonhap, Центральный районный суд Сеула признал Юн Сок Ёля виновным в «оказании помощи противнику» и «злоупотреблении должностными полномочиями» за приказ о нарушении воздушного пространства КНДР беспилотниками.

Суд постановил, что в октябре 2024 года Юн Сок Ёль распорядился осуществить полеты дронов над Пхеньяном, тем самым спровоцировав северокорейскую сторону.

Бывший президент был приговорен к 30 годам тюремного заключения. Его адвокаты заявили, что обжалуют решение суда.

В рамках того же дела бывший министр обороны Ким Ён Хён также получил 30-летний тюремный срок.

- Военное положение и процедура импичмента

3 декабря 2024 года тогдашний президент Юн Сок Ёль ввел военное положение, обвинив оппозицию в «антигосударственной деятельности». Однако после того, как Национальное собрание проголосовало за отмену этого решения, он был вынужден отказаться от введенных мер.

14 декабря 2024 года парламент проголосовал за его импичмент, после чего Юн Сок Ёль был временно отстранен от исполнения обязанностей.

4 апреля 2025 года Конституционный суд Южной Кореи удовлетворил запрос парламента и окончательно утвердил его отстранение от должности.

После отстранения Юна на досрочных выборах победил кандидат от основной оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён, который 4 июня 2025 года принес присягу в парламенте и официально вступил в должность президента.