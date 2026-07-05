Abdulrahman Yusupov, Ekip
05 Июля 2026•Обновить: 05 Июля 2026
Большинство стран мира объединяет общее понимание, что США не вправе принимать решения за других. Об этом сказал, комментируя прошедшее накануне 250-летие Америки, зампредседателя Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или "империя зла"? На мой взгляд, ни то ни другое",-написал Медведев.
По словам зампредседателя СБ РФ, большинство стран на планете едины в том, что США не вправе принимать решения за других. Любое государство сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно, подчеркнул он.
"У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю, -Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме",-добавил он.