Экс-президент РФ: США не могут решать за других Дмитрий Медведев прокомментировал 250-летие независимости США

Большинство стран мира объединяет общее понимание, что США не вправе принимать решения за других. Об этом сказал, комментируя прошедшее накануне 250-летие Америки, зампредседателя Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.



"США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или "империя зла"? На мой взгляд, ни то ни другое",-написал Медведев.

По словам зампредседателя СБ РФ, большинство стран на планете едины в том, что США не вправе принимать решения за других. Любое государство сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно, подчеркнул он.

"У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю, -Пусть разберутся сначала с бардаком в своем доме",-добавил он.