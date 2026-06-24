Такие базы не только не гарантируют безопасность принимающим странам, но и могут создать для них дополнительные риски - Медведев

Экс-президент РФ призвал разработать механизм для демонтажа военных баз Запада Такие базы не только не гарантируют безопасность принимающим странам, но и могут создать для них дополнительные риски - Медведев

Необходимо разработать правовые механизмы, направленные на демонтаж системы западного военного присутствия на территории других государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, сообщили российские СМИ.

По его словам, такие базы не только не гарантируют безопасность принимающим странам, но и могут создать для них дополнительные риски.

Выступая, Медведев отметил, что размещение западных военных баз на чужих территориях стало фактором, который расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств.

«Они, прямо скажем, провоцируют международную и региональную напряженность», - заявил зампред Совбеза.

В связи с этим, по его словам, необходимо выработать конкретные правовые механизмы, которые позволили бы демонтировать существующую систему иностранного военного присутствия, “навязываемую Западом” другим странам.

Медведев также обратил внимание на риски для государств, которые разрешают размещение таких объектов на своей территории. Он заявил, что западные военные базы не обеспечивают реальной защиты, а в случае конфликта могут, напротив, превратить принимающую страну в цель ответных действий.

По его словам, наличие иностранных баз может стать основанием для признания государства «соучастником агрессии», если с его территории осуществляются действия против других стран.

Зампред Совбеза также высказался о роли западных стран в украинском конфликте. Он заявил, что «масштабная милитаризация Украины стала попыткой Запада сдержать Россию за ее самостоятельный курс».

Кроме того, Медведев заявил, что «равноправный диалог с режимами, зависимыми от внешних спонсоров», не имеет смысла. По его мнению, обсуждать ключевые вопросы необходимо с теми, кто реально влияет на принятие решений.

Отдельно он затронул тему санкций и зарубежных активов России. Медведев сравнил санкционную политику Запада с переделом чужой собственности и заявил, что Москва подготовила меры на случай изъятия российских активов за рубежом.

В ходе выступления зампред Совбеза также заявил о кризисе международного права, который, по его оценке, связан со стремлением западных стран использовать правовые институты в собственных интересах.