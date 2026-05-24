Экс-президент РФ заявил, что по Украине «надо бить гораздо сильнее»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что по Украине «надо бить гораздо сильнее».

Об этом он написал в воскресенье, 24 мая в Telegram-канале, комментируя недавний удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в подконтрольной РФ Луганской области Украины.

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Пусть все горит синим пламенем!», - следует из публикации.

Зампред российского Совбеза считает, что так Украине «проще просить деньги и оружие».

По его словам, российские удары могут «помочь консолидировать» часть электората вокруг нынешней украинской власти. «Что, конечно, важно для нее в ходе будущих выборов в стране 404. Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее!», - следует из публикации.

Руины и серый пепел на месте столичных символов «деморализуют» противника не слабее «утраты боевого знамени», убежден Медведев.

В результате атаки на Киев погибли 2 человека, еще 33 пострадали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье, 24 мая. Отмечается, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. Вызовы на 101 поступили о пожарах и разрушениях на более чем 40 локациях во всех районах Киева.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске, в результате чего погибли 18, пострадали 60 человек.

Президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу и назвал произошедшее «террористическим актом».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о «теракте».

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, «что ВСУ наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны».